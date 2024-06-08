В Укрэнерго сказали, есть ли риск полного блэкаута

Россия снова и снова целенаправленно бьет по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак агрессора. Чтобы сбалансировать энергосистему в условиях дефицита пришлось вернуться к отключениям света.

В Укрэнерго ответили, есть ли сейчас риск полного блэкаута. Также объяснили, почему не стоит путать его с контролируемыми отключениями.

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Есть ли угроза полного блэкаута в Украине

"Блэкаут – это большая системная авария, при которой баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушен, и Укрэнерго не контролирует работу системы", – объяснили в компании.

Добавили, что не стоит путать блэкаут с контролируемыми отключениями, которые Укрэнерго применяет именно для того, чтобы сбалансировать систему в условиях дефицита электроэнергии.

Сейчас Укрэнерго не предусматривает возможность такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов,

– подчеркнули в компании.

Цель России – полный блэкаут

Ситуация сейчас значительно хуже, чем в 2022 – 2023 годах. Об этом на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в Вене заявил министр энергетики.

Наибольшие разрушения нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи. Общие потери системы – до 9 гигаватт мощности. Ситуация сейчас значительно хуже, чем в 2022 – 2023 годах. Применяются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой,

– отметил Герман Галущенко.

Также чиновник подчеркнул, что атомная генерация остается базовой для Украины, одновременно враждебные атаки на подстанции несут угрозы и для АЭС, а, следовательно, и для ядерной и радиационной безопасности.

Сейчас атаки сосредоточены на маневровых мощностях, но цель врага – полный блэкаут. Мы готовимся к тому, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС, это наш способ выжить,

– заявил глава Минэнерго.

Галущенко добавил, что важная задача – защитить атомную энергетику, избежать блэкаута атомных электростанций и обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, от которой зависит и глобальная ядерная безопасность.