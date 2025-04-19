Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире 24 Канала. Он отметил, что Украина в течение этого года уже неоднократно слышала обещания о скором перемирии.

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Впрочем, до сих пор Москва не демонстрирует никаких признаков готовности к миру. Более того – в России планируют в этом году призвать 160 тысяч срочников, что может свидетельствовать о подготовке к новой волне эскалации.

Трамп лишь смотивировал Москву

"Фраза Марко Рубио, которую он озвучил, покидая Париж, практически перечеркнула любые шансы на перемирие. Кстати, он сделал то же, что и Джо Байден в конце 2021 года – фактически заявил, что США не будут помогать Украине, чем лишь мотивировал Москву к дальнейшей эскалации", – сказал нардеп Олег Дунда.

Он добавил, что Москва, услышав заявления Марко Рубио и Дональда Трампа о нежелании в дальнейшем поддерживать Украину, не имеет никакой мотивации прекращать огонь или завершать войну.

Шансы на прекращение огня и достижения договоренностей – в Лондоне, Париже, Саудовской Аравии или где-либо еще – равны нулю и не имеют никаких перспектив. И тогда возникнет вопрос к администрации Трампа: что вы сделали за эти 100 дней,

– подытожил Дунда.

Напомним, что Дональд Трамп во время избирательной кампании уверял: он сможет остановить российскую войну против Украины за 24 часа после вступления в должность. После инаугурации новоизбранный президент предложил заключить соглашение весной 2025 года. А сейчас вообще размышляет о возможности выхода из переговоров по завершению войны.