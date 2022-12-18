В Киеве после обстрелов возобновили теплоснабжение: какая ситуация в целом по области

Киев продолжает приходить в себя после массированной ракетной атаки 16 декабря. Рассказываем, какая ситуация с теплоснабжением в столице и области.

Российские военные накануне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. К сожалению, разрушениям подверглась и энергосистема Киевщины.

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В Киев вернулось тепло

Как отметил мэр Виталий Кличко, столица возвращает работу всех сервисов после последних обстрелов. Уже полностью возобновили свою работу системы теплоснабжения.

Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом,

– заметил он.

Какая ситуация в области

Во время телемарафона глава ОВА Алексей Кулеба заметил, что с электроэнергией ситуация крайне сложная. Теперь одновременно иметь доступ к свету может только половина области. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что выключают электроэнергию не одним и тем же абонентам. Происходит переподключение.

Но мы не можем пока выйти в графики, на которые мы вышли буквально три дня назад. И сейчас происходят экстренные отключения,

– добавил он.

По словам Кулебы, в течение двух суток энергетики и коммунальщики пытаются возобновить энерго- и теплоснабжение в регионе. Он отметил, что больше всего пострадали Белоцерковский и Броварской районы.

Известно, что в 4 утра 18 декабря тепло вернуть удалось в Белую Церковь. Также поздно вечером 17 декабря подачу электроэнергии возобновили в Броварах.

В то же время остаются сложные регионы, где до сих пор нет света из-за аварийных отключений. Так, авария произошла в Бориспольском районе. Без электроэнергии Кийлов и Процив.

Киев возвращается к привычной жизни