В Киеве после обстрелов возобновили теплоснабжение: какая ситуация в целом по области
Источник:Виталий Кличко
Киев продолжает приходить в себя после массированной ракетной атаки 16 декабря. Рассказываем, какая ситуация с теплоснабжением в столице и области.
Российские военные накануне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. К сожалению, разрушениям подверглась и энергосистема Киевщины.
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В Киев вернулось тепло
Как отметил мэр Виталий Кличко, столица возвращает работу всех сервисов после последних обстрелов. Уже полностью возобновили свою работу системы теплоснабжения.
Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом,
– заметил он.
Какая ситуация в области
Во время телемарафона глава ОВА Алексей Кулеба заметил, что с электроэнергией ситуация крайне сложная. Теперь одновременно иметь доступ к свету может только половина области. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что выключают электроэнергию не одним и тем же абонентам. Происходит переподключение.
Но мы не можем пока выйти в графики, на которые мы вышли буквально три дня назад. И сейчас происходят экстренные отключения,
– добавил он.
По словам Кулебы, в течение двух суток энергетики и коммунальщики пытаются возобновить энерго- и теплоснабжение в регионе. Он отметил, что больше всего пострадали Белоцерковский и Броварской районы.
Известно, что в 4 утра 18 декабря тепло вернуть удалось в Белую Церковь. Также поздно вечером 17 декабря подачу электроэнергии возобновили в Броварах.
В то же время остаются сложные регионы, где до сих пор нет света из-за аварийных отключений. Так, авария произошла в Бориспольском районе. Без электроэнергии Кийлов и Процив.
Киев возвращается к привычной жизни
- Сразу после массированного ракетного удара Виталий Кличко сообщил, что в столице проблемы со светом, водой и теплом.
- Только на следующий день удалось возобновить работу метро в столице. Тогда отмечалось, что поезда будут курсировать в режиме выходного дня с интервалом в 10 минут.
- Поздним вечером 17 декабря сообщили, что воду удалось вернуть всем жителям столицы. Что касается тепла, то его подавали тогда 75%. По состоянию на утро 18 декабря в Киеве теплоснабжение было возобновлено, как мы и говорили выше.