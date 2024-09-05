Он отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от партнеров. Президент Украины объяснил, что Курская операция была необходима для создания буферной зоны и уменьшения давления на украинские приграничные области.
Смотрите также "Трудно сказать, что будет дальше": Столтенберг сделал новое заявление о Курской операции
Имеет ли Украина оружие, чтобы удержать территории в Курской области
На вопрос журналиста о том, есть ли у Украины достаточно сил для защиты линии фронта, Зеленский ответил, что все есть "на бумаге".
Мы на бумаге имеем это оружие. Это проголосовано Конгрессом и поддержано. Это согласовано в реальности, но в действительности этого нет в Украине,
– подчеркнул украинский лидер.
Он добавил, что дальнейшее удержание территорий в Курской области будет зависеть от того, получит ли Украина все обещанное оружие.
Заметим, что о Курской операции знал очень ограниченный круг лиц. Зеленский объяснил, что это не вопрос доверия, это было сделано, чтобы избежать утечки информации.