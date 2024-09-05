Он отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от партнеров. Президент Украины объяснил, что Курская операция была необходима для создания буферной зоны и уменьшения давления на украинские приграничные области.

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Имеет ли Украина оружие, чтобы удержать территории в Курской области

На вопрос журналиста о том, есть ли у Украины достаточно сил для защиты линии фронта, Зеленский ответил, что все есть "на бумаге".

Мы на бумаге имеем это оружие. Это проголосовано Конгрессом и поддержано. Это согласовано в реальности, но в действительности этого нет в Украине,

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что дальнейшее удержание территорий в Курской области будет зависеть от того, получит ли Украина все обещанное оружие.

Заметим, что о Курской операции знал очень ограниченный круг лиц. Зеленский объяснил, что это не вопрос доверия, это было сделано, чтобы избежать утечки информации.