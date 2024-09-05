Наступательные действия ВСУ на Курщине продолжаются, но замедлились из-за укрепления обороны Россией. Генсек НАТО в разговоре с журналистами оценил украинское наступление.

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Как воевать решают украинцы

По словам Столтенберга, в наступлении на Курскую область Украине удалось достичь "многого". В то же время пока трудно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше.

Генеральный секретарь подчеркнул, что только украинцы могут определять, где разворачивать свои силы, и какой характер войны уместен в той или иной ситуации. Столтенберг заявил, что Украина имеет право на самооборону, в частности, используя ракеты большой дальности, которые могут достигать военных целей на территории России.

Я рад, что многие страны НАТО дали такую возможность, а те, в которых еще действуют ограничения, смягчили ограничения, чтобы Украина могла защитить себя,

– подчеркнул политик.

К слову, президент Зеленский лично примет участие во встрече "Рамштайн", которая состоится 6 сентября в Германии.