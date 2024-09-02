Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что россияне даже строят дополнительную линию обороны южнее Курска.

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Какие возможности открываются перед ВСУ на Курщине

Практически месяц продолжается операция ВСУ в Курской области. Было вполне очевидным, что россияне начнут принимать определенные меры, а именно строить фортификации. Украинским войскам необходимо стабилизировать ситуацию на занимаемых позициях и удерживать фланги на северо-востоке, где российские подразделения иногда пытаются контратаковать.

В то же время на севере и северо-западе, особенно на флангах вокруг населенного пункта Коренево, Вооруженные Силы Украины несколько продвинулись, хотя ранее россияне их отбросили. На этих участках Россия пробует устанавливать понтонные переправы, чтобы вытянуть свой контингент, который застрял в Глушковском районе. Кому-то удалось убежать, но часто вражеские колонны уничтожаются еще на подходе или во время установки тех же понтонов.

Наше командование понимает, что может наступить тот момент, когда операция перейдет в следующую фазу. И она будет направлена на то, чтобы удержать те позиции, которые уже контролируются украинскими войсками, а также готовиться к тому, что российские подразделения могут перейти в контратаку,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Однако пока на определенных направлениях есть потенциал для продвижения, до тех пор подразделения Вооруженных Сил Украины на полную будут пользоваться такой возможностью.

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