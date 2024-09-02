Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що росіяни навіть будують додаткову лінію оборони південніше Курська.

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Які можливості відкриваються перед ЗСУ на Курщині

Практично місяць триває операція ЗСУ на Курщині. Було цілком очевидним, що росіяни почнуть вживати певних заходів, а саме будувати фортифікації. Українським військам необхідно стабілізувати ситуацію на займаних позиціях та утримувати фланги на північному сході, де російські підрозділи подекуди намагаються контратакувати.

Водночас на півночі та північному заході, особливо на флангах довкола населеного пункту Коренево, Збройні Сили України дещо просунулися, хоча раніше росіяни їх відкинули. На цих ділянках Росія пробує встановлювати понтонні переправи, аби витягнути свій контингент, який застряв у Глушковському районі. Комусь вдалося втекти, але часто ворожі колони знищуються ще на підході або під час встановлення тих же понтон.

Наше командування розуміє, що може настати той момент, коли операція перейде в наступну фазу. І вона буде спрямована на те, щоб утримати ті позиції, які уже контролюються українськими військами, а також готуватися до того, що російські підрозділи можуть перейти в контратаку,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Однак допоки на певних напрямках є потенціал для просування, доти підрозділи Збройних Сил України на повну користуватимуться такою нагодою.

Бої на Курщині: дивіться на карті