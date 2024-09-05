Наступальні дії ЗСУ на Курщині продовжуються, але сповільнилися через зміцнення оборони Росією. Генсек НАТО у розмові з журналістами оцінив український наступ.

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Як воювати вирішують українці

За словами Столтенберга, у наступі на Курську область Україні вдалося досягти "багато". Водночас наразі важко спрогнозувати, як розвиватиметься ситуація далі.

Генеральний секретар підкреслив, що лише українці можуть визначати, де розгортати свої сили, і який характер війни доречний у тій чи іншій ситуації. Столтенберг заявив, що Україна має право на самооборону, зокрема, використовуючи ракети великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території Росії.

Я радий, що багато країн НАТО дали таку можливість, а ті, у яких ще діють обмеження, пом’якшили обмеження, щоб Україна могла захистити себе,

– наголосив політик.

До слова, президент Зеленський особисто візьме участь у зустрічі "Рамштайн", яка відбудеться 6 вересня у Німеччині.