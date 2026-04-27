Угроза из Приднестровья: к сопротивлению готовят даже гражданское население приграничья
- Силы обороны Украины укрепляют фортификационные сооружения и медицинские учреждения на границе с Приднестровьем, готовя гражданское население к возможному сопротивлению.
- Военные готовы к любому сценарию, а граница с Приднестровьем надежно защищена.
Силы обороны Украины совершенствуют фортификационные сооружения и расширяют возможности медицинских учреждений на границе с непризнанным Приднестровьем на территории Молдовы.
Об этом сообщило оперативное командование "Запад" Сухопутных войск ВСУ.
Что происходит на границе с Приднестровьем?
Военные заявили, что Силы обороны Украины готовы к любому сценарию развития событий на границе с так называемым Приднестровьем.
Совершенствуются фортификационные сооружения, расширяются возможности медицинских учреждений, поддерживается в надлежащем состоянии транспортная инфраструктура,
– говорится в сообщении.
В то же время в ОК "Запад" отметили, что к сопротивлению готово и гражданское население.
Военнослужащие, которые несут службу на этом участке границы, отмечают, что российским силам там не будут рады, а в случае попытки пересечения границы они окажутся в очень сложном положении.
Напомним, в начале апреля заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщил, что Россия имеет новые планы, которые ранее не фиксировались. Он отметил, что в этих планах якобы появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что чего-то нового в этих словах нет, однако конкретно в Винницкой области это вряд ли произойдет. По словам президента, риски возникают там, где происходит скопление российских войск: сегодня такие силы фиксируются на других направлениях, в частности на юге и Запорожском направлении.
Он также отметил, что главной целью российских войск остается Покровское направление, где враг уже длительное время пытается продвинуться.
Обратите внимание! Похожего мнения придерживается и представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, такие заявления высших должностных лиц демонстрируют осведомленность о планах России и показывают, что ситуация под контролем. В комментарии 24 Канала он отметил, что граница с непризнанным Приднестровьем хорошо защищена.
Украина и Молдова планируют открыть новый пункт пропуска
Недавно стало известно, что Украина совместно с Молдовой работает над созданием нового автомобильного пункта пропуска и строительством моста через Днестр. Речь идет о сообщении между городом Ямполь в Винницкой области и селом Косеуць на территории Молдовы.
Проект предусматривает не только новый инфраструктурный объект, но и изменение подхода к пересечению границы – планируется внедрение совместного контроля на украинской стороне.