Угроза из Приднестровья: к сопротивлению готовят даже гражданское население приграничья

Силы обороны Украины совершенствуют фортификационные сооружения и расширяют возможности медицинских учреждений на границе с непризнанным Приднестровьем на территории Молдовы.

Об этом сообщило оперативное командование "Запад" Сухопутных войск ВСУ.

Что происходит на границе с Приднестровьем?

Военные заявили, что Силы обороны Украины готовы к любому сценарию развития событий на границе с так называемым Приднестровьем.

Совершенствуются фортификационные сооружения, расширяются возможности медицинских учреждений, поддерживается в надлежащем состоянии транспортная инфраструктура,

– говорится в сообщении.

В то же время в ОК "Запад" отметили, что к сопротивлению готово и гражданское население.

Военнослужащие, которые несут службу на этом участке границы, отмечают, что российским силам там не будут рады, а в случае попытки пересечения границы они окажутся в очень сложном положении.

Напомним, в начале апреля заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщил, что Россия имеет новые планы, которые ранее не фиксировались. Он отметил, что в этих планах якобы появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что чего-то нового в этих словах нет, однако конкретно в Винницкой области это вряд ли произойдет. По словам президента, риски возникают там, где происходит скопление российских войск: сегодня такие силы фиксируются на других направлениях, в частности на юге и Запорожском направлении.

Он также отметил, что главной целью российских войск остается Покровское направление, где враг уже длительное время пытается продвинуться.

Похожего мнения придерживается и представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, такие заявления высших должностных лиц демонстрируют осведомленность о планах России и показывают, что ситуация под контролем. В комментарии 24 Канала он отметил, что граница с непризнанным Приднестровьем хорошо защищена.

Украина и Молдова планируют открыть новый пункт пропуска

Недавно стало известно, что Украина совместно с Молдовой работает над созданием нового автомобильного пункта пропуска и строительством моста через Днестр. Речь идет о сообщении между городом Ямполь в Винницкой области и селом Косеуць на территории Молдовы.

Проект предусматривает не только новый инфраструктурный объект, но и изменение подхода к пересечению границы – планируется внедрение совместного контроля на украинской стороне.