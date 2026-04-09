Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, что российские войска в Приднестровье фактически заблокированы.

Способны ли россияне нанести удар по Винницкой области?

Заместитель руководителя ОП бригадный генерал Павел Палиса заявил, что россияне рассматривают создание буферной зоны в Винницкой области со стороны Приднестровья. Тот факт, что информацию обсуждают на уровне высшего военно-политического руководства, свидетельствует, что угроза реальна.

Такие заявления высших должностных лиц демонстрируют осведомленность о планах РФ и показывают, что ситуация под контролем. Приднестровье – это временно оккупированная территория Молдовы, и любые российские движения оттуда расцениваются через призму российской стратегии. Молдова имеет право самостоятельно решить этот исторический вопрос в соответствии с международным правом.

Граница с Приднестровьем хорошо защищена фортификациями и военными мероприятиями – Силы обороны держат ситуацию под контролем. Россияне могут иметь планы на оккупацию Марса или полет на Луну, но реализация этих планов – совсем другое. Американцы полетели на Луну и могут об этом заявлять. Россияне же на День космонавтики светят фонариками в сторону Луны. Вот и все космическое государство на сегодня,

– сказал Братчук.

Российские войска в Приднестровье не имеют достаточной логистики и обеспечения ни сушей, ни воздухом для реализации планов в Винницкой области. Однако информация о потенциальных рисках полезна для моделирования различных сценариев и подготовки к худшему.

Обратите внимание! Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что обнародование плана противника является профилактической мерой, который забирает у врага эффект неожиданности. Кроме того, это способствует тому, чтобы местные были более бдительны у границ.

