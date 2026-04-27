Про це повідомило оперативне командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ.

Що відбувається на кордоні з Придністров'ям?

Військові заявили, що Сили оборони України готові до будь-якого сценарію розвитку подій на кордоні з так званим Придністров'ям.

Удосконалюються фортифікаційні споруди, розширюються можливості медичних закладів, підтримується у належному стані транспортна інфраструктура,

– йдеться в повідомленні.

Водночас в ОК "Захід" наголосили, що до спротиву готове і цивільне населення.

Військовослужбовці, які несуть службу на цій ділянці кордону, зазначають, що російським силам там не будуть раді, а у разі спроби перетину кордону вони опиняться у дуже складному становищі.

Нагадаємо, на початку квітня заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомив, що Росія має нові плани, які раніше не фіксувалися. Він зазначив, що в цих планах нібито з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров’я.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що чогось нового у цих словах немає, однак конкретно на Вінниччині це навряд чи станеться. За словами президента, ризики виникають там, де відбувається скупчення російських військ: сьогодні такі сили фіксуються на інших напрямках, зокрема на півдні та Запорізькому напрямку.

Він також зазначив, що головною ціллю російських військ залишається Покровський напрямок, де ворог вже тривалий час намагається просунутися.

Зверніть увагу! Схожої думки дотримується і речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, такі заяви вищих посадових осіб демонструють обізнаність щодо планів Росії та показують, що ситуація під контролем. В коментарі 24 Каналу він наголосив, що кордон з невизнаним Придністров'ям добре захищений.

Україна та Молдова планують відкрити новий пункт пропуску

Нещодавно стало відомо, що Україна спільно з Молдовою працює над створенням нового автомобільного пункту пропуску та будівництвом мосту через Дністер. Йдеться про сполучення між містом Ямпіль у Вінницькій області та селом Косеуць на території Молдови.

Проєкт передбачає не лише новий інфраструктурний об’єкт, а й зміну підходу до перетину кордону – планується впровадження спільного контролю на українській стороні.