О втором фронте пока не говорится, – Братчук о ситуации в Приднестровье

Не так давно в СМИ распространялась информация о подготовке к вероятному наступлению российских войск из так называемого Приднестровья. Однако ситуация в Одесской области контролируется украинскими защитниками.

Поэтому о втором фронте пока не может быть речи. О ситуации в Приднестровье в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Вместе с тем, стоит быть осторожным, поскольку российские войска там "не спят". Неделю назад в непризнанном Приднестровье пытались провести тренировки по мобилизационной подготовке.

Однако, по словам Братчука, не все пришли в срок к казармам, хотя нужно было прийти и зарегистрироваться. На следующий день тоже пришли не все.

Мы отслеживаем ситуацию, потому что понимаем, что определенные действия могут проводиться. Соответствующие предписания уже отдали. Также известно, что формируются диверсионные группы, которые могут применяться на территории Украины,

– добавил спикер ОВА.

И подчеркнул, что "не заметно ни подготовки, ни возможностей к открытию так называемого второго фронта".

"Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос вообще будет снят", – добавил Братчук.

В Приднестровье набирают дешевую военную силу

С начала лета на территории оккупированного Приднестровья расклеивают объявления и пересылают в мессенджерах сообщения о наборе добровольцев на контрактную службу в российской армии.

оккупанты готовы платить 600 долларов в месяц "работы", тем, кого вербуют в Приднестровье. Им говорят, что такие военные вроде бы не поедут на войну против Украины.

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