Стефанишина расставила все точки над "i". Она заявила, что во время разговоров по обеспечению прав меньшинств не встает вопрос защиты "российского меньшинства".

Обратите внимание Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

В Украине нет российского меньшинства. ЕЕ не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как российское меньшинство. Есть украинцы, часть из которых говорят на русском языке,

– подчеркнула Стефанишина.

Она добавила, что гарантирование прав меньшинств очень важно на пути Украины к членству в ЕС. В то же время Стефанишина объяснила, что здесь говорится не сугубо об украинской специфике. Известно, что несколько других кандидатов столкнулись с требованиями в этой сфере во время переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина должно реформировать законодательство в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это обязательное требование. В частности, говорится о внесении изменений в законы "Об образовании", "О государственном языке" и "О средствах массовой информации".