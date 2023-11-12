Стефанішина розставила всі крапки над "і". Вона заявила, що під час розмов щодо забезпечення прав меншин не постає питання захисту "російської меншини".

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В Україні немає російської меншини. ЇЇ не існує! Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка б ідентифікувала себе як російська меншина. Є українці, частина з яких розмовляють російською мовою,

– наголосила Стефанішина.

Вона додала, що гарантування прав меншин – дуже важливе на шляху України до членства у ЄС. Водночас Стефанішина пояснила, що тут мовиться не суто про українську специфіку. Відомо, що декілька інших кандидатів також зіштовхнулися з вимогами у цій сфері під час переговорів про вступ до ЄС.

Раніше Єврокомісія заявила, що Україна має реформувати законодавство відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Це є обов'язковою вимогою. Зокрема, мовиться про внесення змін до законів "Про освіту", "Про державну мову" та "Про засоби масової інформації".