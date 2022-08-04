В городском совете объяснили, какая ситуация с бомбоубежищами в школах Львова

В украинских школах, несмотря на войну, обучение может начаться очно. Но только при условии, если в учебных заведениях будут бомбоубежища, ведь в городе часто раздаются воздушные тревоги. Какая ситуация с укрытиями в школах Львова – читайте в статье.

Об этом сообщил начальник управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк. Он ответил, что сегодня во Львове обследованы все учебные заведения на предмет укрытий и их пригодности.

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Он отметил, что на каждую школу указаны вещи, которые нужно решить до начала учебного года. И сейчас учебные заведения этим занимаются.

"Школы заключили соответствующие соглашения. Мы ремонтируем укрытия. Где-то нужно сменить пол, где-то освещение, где-то сделать еще один выход, где-то нужно сделать вентиляцию и т.д. Это все учебные заведения сейчас решают", – сообщил Закалюк.

По его словам, во второй половине августа учебные заведения будут еще раз обследованы комиссиями, куда будут входить представители полиции и ГСЧС.

Конечно, в каждом заведении ситуация разная, в частности с точки зрения строительных норм.

Есть школы, которые вообще не имеют укрытий, а есть заведения, имеющие очень большие бомбоубежища. Есть учебные заведения, которые будут вынуждены вести смешанную форму обучения, потому что в их укрытиях не смогут поместиться все учащиеся,

– рассказал руководитель управления образования Львова.

Он добавил, что школы Львова будут пытаться выходить на очное обучение с 1 сентября.

"Это принципиально, потому что мы много потеряли, дети сидят дома уже полгода. Мы не знаем, сколько будет длиться война, и нам нужно учить детей", – сказал Закалюк.

Также, как отметил начальник, с апреля работают садики, поэтому у некоторых учебных заведений есть опыт, как работать в таких условиях и выходить с детьми в укрытие.

В частности, власти Львова планируют заранее до 1 сентября научить школьников спускаться в укрытие во время воздушной тревоги.

Он добавил, что возобновление очного обучения в школах – это одно из самых дискуссионных решений.

Андрей Закалюк о подготовке к обучению с 1 сентября: видео



К тому же Андрей Закалюк рассказал, что с нового учебного года в школах Львова больше не будут изучать русский язык и не будут использовать его в учебном процессе.