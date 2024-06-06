Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью для 24 Канала заявил, что утверждать о присутствии западных инструкторов в Украине сейчас не корректно.

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Есть ли иностранные военные в Украине

Во французских медиа появилась информация о том, что французские военные инструкторы якобы находятся в Украине еще с начала полномасштабного вторжения. Мол, если нам передавали оружие, то и военные инструкторы точно заезжали, сопровождали, и учили тем оружием пользоваться.

Зафиксируем несколько важных вещей. Во-первых, один или два инструктора – это не присутствие иностранных легионов на территории Украины. Во-вторых, официально только представители Генерального штаба, Верховный Главнокомандующий или, например, официальные представители президента Макрона, могут сказать о том, "такое-то" количество военнослужащих "такого-то" гражданства присутствуют на территории Украины,

– отметил Михаил Подоляк.

По словам советника председателя ОП, сейчас есть четыре дискуссионных вопроса относительно войны в Украине. Один из них – это как раз таки присутствие иностранных легионов на территории нашего государства.

"Я считаю, что все дискуссии положительно для нас завершатся. Это нормально, это союзные отношения. Благодаря, например, иностранным контингентам, можно решить вопросы тылового обеспечения, инженерные вопросы, тренировочные вопросыя. То есть, это может существенно разгрузить Вооруженные Силы Украины для решения других задач", – объяснил Подоляк.

Конечно, иностранные инструкторы не стояли бы на переднем крае, однако смогли бы организовать много важных логистических вопросов. В то же время, опять же, говорится не об одном или двух инструкторах. В частности, надо и учитывать количество российских военных в Украине.

"Не 10 инструкторов должно быть, а 10 тысяч инструкторов. Тогда так, это будет влиять на определенные процессы. И пока этого нет, говорить, что кто-то здесь присутствует и так далее, это не совсем, мягко говоря, правильно", – добавил Подоляк.

Прежде всего нужно оружие

Война России против Украины приобрела огромные масштабы. Поэтому прежде всего нашему государству нужно больше техники, а не военного контингента из других государств.

Когда мы говорим о поставках оружия, то 10 "Леопардов" – это круто, но в войне есть 5 тысяч, например, Т-72, немного Т-90 и тому подобное. Это совсем несопоставимые цифры. И когда наконец наши партнеры осознают, какие цифры математически характеризуют эту войну, то они тогда понимают, какие риски несет Россия,

– подчеркнул Подоляк.

Дело в том, что в дальнейшем Россия будет продолжать милитаризацию своей страны. Особенно, если гипотетически предположить, что войну в Украине она не проиграет. Тогда это непосредственно будет угрожать уже странам НАТО.

"Сегодня наши партнеры начали осознавать, что если уже 550 тысяч россиян находится на оккупированной территории, а они и дальше будут проводить процессы мобилизации, рекрутинговые процессы, то куда они потом денут этот миллион прожорливых, которые выпили много человеческой крови, людей? Где тогда придется воевать?", – риторически уточнил Подоляк.

Важные вопросы для Украины должны закончиться позитивом

Именно из-за осознания будущих рисков, которые генерирует Россия, можно предположить, что Запад все же решится на важные решения по помощи Украине.

Четыре вопроса, по которым ведутся дискуссии, завершатся для нас позитивно. Частично они уже положительные. Например, о разрешениях по нанесению ударов по территории России. Там есть определенные ограничения, но, поверьте мне, эти ограничения также будут сняты,

– заверил советник председателя ОП.

Другим дискуссионным вопросом является пассивная защита Украины, то есть совместное отражение российских атак. Также решение должны принять относительно иностранного военного контингента в Украине и передачу нашему государству замороженных активов России.

"Я с сарказмом смотрю на дискуссию, когда руководители центральных банков говорят, что они не могут забрать активы России, потому что неправильно, потому что они же гарантировали неприкосновенность имущества. То есть страна, которая обнуляет международное право, говорит, оно ее не волнует, но мы же должны ей гарантировать, что после того, как они закончат вырезать украинцев, мы им отдадим все эти активы. Эта дискуссия очень инфантильная", – подчеркнул Подоляк.

Россия более двух лет большой войны потратила на свою агрессию 1 триллион 300 миллиардов долларов. То есть 380 – 400 миллиардов евро замороженных активов для Украины – это и есть паритетная возможность воевать. Это позволило бы проинвестировать военные производства и обеспечить Украину нужным количеством оружия.

Тогда, если избиратель где-то в Венгрии говорит, что не готов финансировать контрвойну, потому что ему нравится, что Россия убивает граждан другой страны, можно сказать, что вы ничего и не финансируете. Финансирует сама Россия. Она финансирует убийство и финансирует контрубийство,

– подытожил Подоляк.

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