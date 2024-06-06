Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу заявив, що стверджувати про присутність західних інструкторів в Україні зараз не коректно.

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Чи є іноземні військові в Україні

У французьких медіа з'явилася інформація про те, що французькі військові інструктори ніби перебувають в Україні ще від початку повномасштабного вторгнення. Мовляв, якщо нам передавали зброю, то й військові інструктори точно заїжджали, супроводжували, та навчали тією зброєю користуватися.

Зафіксуймо кілька важливих речей. По-перше, один чи два інструктори – це не присутність іноземних легіонів на території України. По-друге, офіційно тільки представники Генерального штабу, Верховний Головнокомандувач чи, наприклад, офіційні представники президента Макрона, можуть сказати про те, "така-то" кількість військовослужбовців "такого-то" громадянства присутні на території України,

– наголосив Михайло Подоляк.

За словами радника голови ОП, наразі є чотири дискусійні питання щодо війни в Україні. Одне з них – це якраз таки присутність іноземних легіонів на території нашої держави.

"Я вважаю, що всі дискусії позитивно для нас завершаться. Це нормально, це союзні відносини. Завдяки, наприклад, іноземним контингентам, можна розв'язати питання тилового забезпечення, інженерні питання, тренувальні питання. Тобто, це може суттєво розвантажити Збройні Сили України для розв’язання інших завдань", – пояснив Подоляк.

Звісно, іноземні інструктори не стояли б на передньому краї, однак змогли б організувати багато важливих логістичних питань. Водночас, знову ж, мовиться не про одного чи двох інструкторів. Зокрема, треба й зважати на кількість російських військових в Україні.

"Не 10 інструкторів має бути, а 10 тисяч інструкторів. Тоді так, це впливатиме на певні процеси. І поки цього немає, говорити, що хтось тут присутній і так далі, це не зовсім, м'яко кажучи, правильно", – додав Подоляк.

Насамперед потрібна зброя

Війна Росії проти України набула величезних масштабів. Тож насамперед нашій державі потрібно більше техніки, а не військового контингенту з інших держав.

Коли ми говоримо про постачання зброї, то 10 "Леопардів" – це круто, але у війні є 5 тисяч, наприклад, Т-72, трохи Т-90 тощо. Це зовсім непорівнянні цифри. І коли нарешті наші партнери усвідомлять, які цифри математично характеризують цю війну, то вони тоді розуміють, які ризики несе Росія,

– наголосив Подоляк.

Річ у тім, що надалі Росія продовжуватиме мілітаризацію своєї країни. Особливо, якщо гіпотетично припустити, що війну в Україні вона не програє. Тоді це безпосередньо загрожуватиме вже країнам НАТО.

"Сьогодні наші партнери почали усвідомлювати, що якщо вже 550 тисяч росіян перебуває на окупованій території, а вони й далі проводитимуть процеси мобілізації, рекрутингові процеси, то куди вони потім подінуть цей мільйон ненажерливих, які випили багато людської крові, людей? Де тоді доведеться воювати?", – риторично уточнив Подоляк.

Важливі питання для України мають закінчитись позитивом

Саме через усвідомлення майбутніх ризиків, які генерує Росія, можна припустити, що Захід все ж наважиться на важливі рішення щодо допомоги Україні.

Чотири питання, щодо яких ведуться дискусії, завершаться для нас позитиво. Частково вони вже позитивні. Наприклад, щодо дозволів щодо завдання ударів по території Росії. Там є певні обмеження, але, повірте мені, ці обмеження також будуть зняті,

– запевнив радник голови ОП.

Іншим дискусійним питанням є пасивний захист України, тобто спільне відбиття російських атак. Також рішення мають ухвалити щодо іноземного військового контингенту в Україні та передачу нашій державі заморожених активів Росії.

"Я з сарказмом дивлюся на дискусію, коли керівники центральних банків говорять, що вони не можуть забрати активи Росії, бо ж неправильно, бо вони ж гарантували недоторканість майна. Тобто є країна, яка обнуляє міжнародне право, говорить, воно її не хвилює, але ми ж маємо їй гарантувати, що після того, як вони закінчать вирізати українців, ми їм віддамо всі ці активи. Оця дискусія дуже інфантильна", – наголосив Подоляк.

Росія більш як два роки великої війни витратила на свою агресію 1 трильйон 300 мільярдів доларів. Тобто 380 – 400 мільярдів євро заморожених активів для України – це і є паритетна можливість воювати. Це дозволило б проінвестувати військові виробництва та забезпечити Україну потрібною кількістю зброї.

Тоді, якщо виборець десь в Угорщині говорить, що не готовий фінансувати контрвійну, бо йому подобається, що Росія вбиває громадян іншої країни, можна сказати, що ви нічого й не фінансуєте. Фінансує сама Росія. Вона фінансує вбивство і фінансує контрвбивство,

– підсумував Подоляк.

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