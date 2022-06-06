Есть ли жизнь после смерти Путина
Источник:фейсбук Татьяны Даниленко
Есть мнение, что все прекратится со смертью Путина. Физической или политической (переворот). А давайте помоделируем. Осознавая, что мы не живем в мире розовых пони.
Осиному гнезду нужна кровь
Представим, вдруг исчез Путин. Кто придет вместо него в это осиное гнездо осатаневших ватников, которые просят власть уже наконец-то не жалеть гражданских, а вжарить по Украине таким оружием, чтобы раз и навсегда? Навальный? Каспаров? Ходорковский? Дух Валерии Новодворской?
Интересно Что нужно сделать с россиянами после Путина и наступит ли для них это "после"
Смерть Путина даст определенную операционную паузу (возможно). Но в борьбе за кресло N 1 они будут предлагать даже публично более кровожадные варианты решения украинского вопроса.
Даже после смерти Путина дикие россияне потребуют кровавых достижений / Фото Getty Images
Как отбить народу-бурундуку тягу к войне
А что еще они могут предлагать народу-бурундуку? Возвращение "Зары" и "Икеи" (держим в уме факт о 60% россиян, ходящих по ветру буквально по ветру)?Поэтому остается единственный рабочий вариант – делать войну очень непопулярной для российского народа. Для этого исчезновения "Зары" и "Икеи" недостаточно. Чувствовать бремя и ужас войны должен буквально каждый.
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