Осиному гнізду потрібна кров

Уявімо, раптом зник Путін. Хто прийде замість нього в це осине гніздо осатанілих ватніків, які просять владу вже нарешті не шкодувати цивільних, а вжарити по Україні такою зброєю, щоб раз і навсєгда? Навальний? Каспаров? Ходорковський? Дух Валерії Новодворської?

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Смерть Путіна дасть певну операційну паузу (можливо). Але в боротьбі за крісло N 1 вони будуть пропонувати навіть публічно ще кровожерливіші варіанти развязанія украінского вопроса.



Навіть після смерті Путіна дикі росіяни вимагатимуть кривавих здобутків / Фото Getty Images

Як відбити народу-бурундуку тягу до війни

А що ще вони можуть пропонувати народу-бурундуку? Повернення "Зари" та "Ікеї" (тримаємо в голові факт про 60% росіян, які ходять до вітру буквально до вітру)?

Тому залишається єдиний робочий варіант – робити війну максимально непопулярною для російського народу. Для цього зникнення "Зари" та "Ікеї" недостатньо. Відчувати тягар і жах війни має буквально кожен.

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