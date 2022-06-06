Осиному гнізду потрібна кров
Уявімо, раптом зник Путін. Хто прийде замість нього в це осине гніздо осатанілих ватніків, які просять владу вже нарешті не шкодувати цивільних, а вжарити по Україні такою зброєю, щоб раз і навсєгда? Навальний? Каспаров? Ходорковський? Дух Валерії Новодворської?
Цікаве Що потрібно зробити з росіянами після Путіна і чи настане для них це "після"
Смерть Путіна дасть певну операційну паузу (можливо). Але в боротьбі за крісло N 1 вони будуть пропонувати навіть публічно ще кровожерливіші варіанти развязанія украінского вопроса.
Навіть після смерті Путіна дикі росіяни вимагатимуть кривавих здобутків / Фото Getty Images
Як відбити народу-бурундуку тягу до війни
А що ще вони можуть пропонувати народу-бурундуку? Повернення "Зари" та "Ікеї" (тримаємо в голові факт про 60% росіян, які ходять до вітру буквально до вітру)?
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