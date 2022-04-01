Есть люди, которые остановят Путина перед ядерной кнопкой, – Пионтковский

Великобритания уже поставляет Украине наступательное оружие. В Кремле ранее угрожали, что такую страну сочтут стороной конфликта.

Впрочем, сейчас кремлевский глава Владимир Путин занимается лишь ядерным шантажом. Российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала

Внимание Возможны 2 сценария, – Пионтковский предположил, чем закончится война для России

Однако, как он считает, это единственное, чем может угрожать российский диктатор, поскольку все уже увидели, на что способна его армия. "Это полное позорище", – подчеркнул он.

Поэтому угрожать он может только атомной бомбой.

В криминальном мире это формулируется несколько жестковато: опущенный пахан – уже не пахан,

– высказался Пионтковский.

Поэтому он считает, что Путину не так-то просто удастся схватиться за ядерную бомбу.

Там (в Кремле – 24 канал), пожалуй, найдутся люди, которые остановят его перед ядерной кнопкой. Поэтому Запад и идет на этот риск. Андрей Пионтковский российский публицист

О самолетах России с ядерным оружием в Швеции

Более того, Путин угрожает ядерным оружием всему Западу уже лет 10, не только Швеции. И это работает, полагает публицист.

"И почему Украину до сих пор не приняли в НАТО? Боятся обидеть Путина. Почему до сегодняшнего дня не передавали наступательное оружие?", – сказал Пионтковский.

Предыстория

Еще 2 марта 2 самолета России нарушили воздушное пространство Швеции. Они, по неофициальным данным, были оснащены ядерным оружием.

Там считают, что россияне нарочно нарушили воздушное пространство, чтобы запугать Швецию.

Есть люди, которые остановят Путина перед ядерной кнопкой: смотрите видео