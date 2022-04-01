Есть люди, которые остановят Путина перед ядерной кнопкой, – Пионтковский
Великобритания уже поставляет Украине наступательное оружие. В Кремле ранее угрожали, что такую страну сочтут стороной конфликта.
Впрочем, сейчас кремлевский глава Владимир Путин занимается лишь ядерным шантажом. Российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала
Внимание Возможны 2 сценария, – Пионтковский предположил, чем закончится война для России
Однако, как он считает, это единственное, чем может угрожать российский диктатор, поскольку все уже увидели, на что способна его армия. "Это полное позорище", – подчеркнул он.
Поэтому угрожать он может только атомной бомбой.
В криминальном мире это формулируется несколько жестковато: опущенный пахан – уже не пахан,
– высказался Пионтковский.
Поэтому он считает, что Путину не так-то просто удастся схватиться за ядерную бомбу.
Там (в Кремле – 24 канал), пожалуй, найдутся люди, которые остановят его перед ядерной кнопкой. Поэтому Запад и идет на этот риск.
О самолетах России с ядерным оружием в Швеции
Более того, Путин угрожает ядерным оружием всему Западу уже лет 10, не только Швеции. И это работает, полагает публицист.
"И почему Украину до сих пор не приняли в НАТО? Боятся обидеть Путина. Почему до сегодняшнего дня не передавали наступательное оружие?", – сказал Пионтковский.
Предыстория
- Еще 2 марта 2 самолета России нарушили воздушное пространство Швеции. Они, по неофициальным данным, были оснащены ядерным оружием.
- Там считают, что россияне нарочно нарушили воздушное пространство, чтобы запугать Швецию.
Есть люди, которые остановят Путина перед ядерной кнопкой: смотрите видео