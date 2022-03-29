Есть люди, которые после принудительного вывоза в Россию вернулись в Украину, – Верещук

Российские военные массово вывозят украинцев с оккупированных территорий в Россию. К счастью, некоторым нашим гражданам уже удалось вернуться на Родину.

Россия вывезла из Украины уже около 40 тысяч гражданских. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.

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Россия безрезультатно хочет создать картинку в западных СМИ и для своего внутреннего потребителя о том, что она миротворец, который помогает русскоязычным на Востоке и Юге нашего государства покинуть такую ​​ненавистную им землю. Очевидно, что это насильственный вывоз,

– сказала министр.

Верещук отметила, что для людей, которые смогли вернуться, готовят программу поддержки. Это необходимо, чтобы украинцы знали, что здесь их ждут и помогут.

Также политик посоветовала украинцам, которых насильственно вывезли в Россию, звонить в украинские консульства и посольства.

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