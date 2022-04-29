Есть много вопросов к точности российский ракет, – политолог

В России еще достаточно комплектующих к ракетам, а также у оккупантов до сих пор есть возможность производить новое смертоносное оружие из запасов. Такой тезис высказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

С этим мнением согласился директор программ практической политики института Политического Образования Александр Солонтай. Однако в эфире канала 24 он высказал предположение, что не все эти ракеты могут быть точными и одинаково эффективными.

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Да, действительно, у России есть еще ресурс для изготовления ракет, но есть вопросы к точности этого оружия,

– утверждает Солонтай.

"Помните, попадание в шиномонтаж во Львове? Без координат и лишних деталей скажу, что таких "шиномонтажов" имеем уже с десяток по всей Украине. Точно скажу, что жилые дома, скотобойные и хозяйства – не цель ракеты. Крайне дорогие, миллионные ракеты летят в Украину и попадают в похожие цели", – убежден политолог.

Попытки запугать украинцев или примитивные ракеты

Александр Солонтай считает, что в первые недели войны мы думали об ударах, как об акте запугивания или способе посеять панику.

После двух месяцев активной фазы войны – о каком устрашении украинцев может идти речь. Невооруженным глазом заметно, что у врага проблемы с точностью тех ракет, которые он запускает по нашим объектам,

– говорит эксперт.

По мнению Солонтая, "эффективными" за последнее время были лишь удары враги по нефтебазам и различным энергетическим целям. Все остальное – создается впечатление, что враг использует карты 60-80-х годов прошлого столетия.

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