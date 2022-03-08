Есть надежда, что 10 – 11 марта ЕС рассмотрит заявку Украины на вступление, – Рада

Евросоюз может рассмотреть заявку Украины на вступление уже 10 – 11 марта. По всей вероятности, это произойдет на неформальном заседании глав государств и правительств ЕС в Париже.

Еврокомиссия имеет оценку Соглашения об ассоциации, которую согласовали все государства-члены. Именно на нее и будут опираться. Об этом сообщила глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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По ее словам, если с решением о вступлении Украины в ЕС будут затягиваться, это будет плохим сигналом для всей Европы. Так она покажет свою слабость перед Россией.

Процедура с Украиной – не прецедент

Климпуш-Цинцадзе отметила, что необычная процедура не является единичным случаем. Похожая ситуация была связана с присоединением Восточной Германии.

У нас еще много домашних недоработок. Однако давайте искренне – в ЕС принимали и менее готовых членов, чем мы. После войны общество будет еще более требовательно к реформам и нетерпимо к коррупции,

– подчеркнула она.

Глава комитета отметила, что сейчас Украина защищает всю Европу и платит такую цену, которую не платили даже государства-основатели ЕС.

Заметим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз поторопиться по поводу членства нашего государства.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что соответствующее решение будет рассмотрено уже в скором времени. Мол, солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС для Украины непреклонны.

Полный текст публикации:

Председатель Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе: Надеюсь, 10 – 11 марта на неформальном заседании глав-государств и правительств ЕС в Париже государства-члены будут иметь консенсус относительно вступления Украины в ЕС и особой процедуры рассмотрения нашей заявки.

Еврокомиссия должна на что опереться при подготовке вывода о предоставлении нам статуса кандидата, поскольку имеет оценку Соглашения об ассоциации, согласованную всеми государствами-членами и представленную во время 23 Саммита Украина – ЕС.

Промедление с этим будет плохим сигналом не только для Украины, но и для всей Европы, которая таким образом продемонстрировала бы свою слабость перед россиянами. Да, такая специальная процедура чрезвычайна, учитывая чрезвычайные обстоятельства, но это не прецедент.

В свое время к ЕС присоединилась Восточная Германия. Тогда ситуация тоже требовала нестандартных решений. У нас еще много домашних недоработок, но давайте искренне, – в ЕС принимали и менее готовых членов, чем мы.

После войны общество будет еще более требовательным к реформам и нетерпимо к коррупции. Сейчас мы защищаем весь континент и платим за европейские ценности цену, которую не платили даже государства учредительницы.

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