Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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По его словам, когда россияне видят свои огромные потери, срыв всех планов и невозможности продвигаться вперед, то становятся "тише".

Это означает, что есть определенная надежда на разрешение конфликта политическим путем. То есть они уберутся без того, что мы их будем гнать копняками, понимая, что впереди фаза разгрома,

– отметил советник главы ОПУ.

Арестович добавил, что оккупанты уже постепенно перестают диктовать те страшные условия, которые были в начале войны.

Стоит заметить, что по состоянию на 25 марта, потери России в войне превысили 16 100 человек. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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