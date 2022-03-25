Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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За його словами, коли росіяни бачать свої величезні втрати, зрив усіх планів та неможливість просуватися вперед, то стають "тихішими".

Це означає, що є певна надія на розв'язання конфлікту політичним шляхом. Тобто вони заберуться без того, що ми їх гнатимемо копняками, розуміючи, що попереду фаза розгрому,

– зазначив радник глави ОПУ.

Арестович додав, що окупанти вже поступово перестають диктувати ті страшні умови, які були на початку війни.

Варто зауважити, що станом на 25 березня, втрати Росії у війні перевищили 16 100 осіб. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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