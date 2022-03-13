Есть нехватка продовольствия, лекарств, но эту проблему можно решить, – глава Херсонской ОВА
13 марта 2022 , 06:01Читати новину українською
Источник:телеканал Рада
Александр Самойленко – председатель Херсонской ОВА – вечером 12 марта проинформировал о ситуации в городе и области. Он отметил, что есть некоторые проблемные моменты.
В частности, речь идет о недостатке продуктов. В то же время Самойленко заверил, что ситуацию можно улучшить в течение ближайших дней.
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Это нехватка на сегодня продовольствия. Отсутствие лекарств. Но хочу сказать, что это проблема, которую можно решить,
– подчеркнул глава ОВА.
По словам Самойленко, сейчас идет работа над установкой коридоров. Председатель ОВА подчеркнул, что дня два, и этот вопрос решат.
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