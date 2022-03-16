Также в некоторых государствах играет эгоизм. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Владимир Фесенко.

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Есть несколько причин

По его словам, отношение некоторых стран к войне и оказанию помощи Украине связано с несколькими причинами.

Близкие отношения и эгоизм

Например, близкие отношения венгерского премьера Виктора Орбана с Владимиром Путиным. Однако стоит заметить, что Венгрия принимает украинских беженцев и согласилась на совместные санкции против России.

Надо обратить внимание, что даже те страны, которые скептически относились к ужесточению санкционной политики против России, согласились на совместное решение ЕС и НАТО. Однако определенный эгоизм и особые отношения европейских стран с Путиным безусловно влияют на ситуацию. Владимир Фесенко Политолог

Позорная позиция Израиля

По мнению политолога, самая главная проблема не в Венгрии. Больше всего удивляет позиция Израиля, которая выглядит очень позорно.

Израиль сейчас в отношении Украины относится именно так, как вели себя некоторые западные государства в 1930-х годах, когда начинался Холокост,

– подчеркнул Фесенко.

Он объяснил, когда Адольф Гитлер начинал уничтожать евреев в Германии, западные страны их не принимали.

Сохранение нейтралитета

Также есть страны Азии, Латинской Америки, Африки, которые пытаются сохранять полный нейтралитет и "конструктивные" отношения с Россией. Это много арабских стран, например, Индия.

"Они не поддерживают войну против Украины. Однако присутствует политический, экономический, деловой эгоизм", – добавил Фесенко.