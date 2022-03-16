Також в деяких державах грає егоїзм. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Володимир Фесенко.

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Є кілька причин

За його словами, ставлення деяких країн до війни та надання допомоги Україні пов'язане з кількома причинами.

Близькі стосунки та егоїзм

Наприклад, близькі стосунки угорського прем'єра Віктора Орбана з Володимиром Путіним. Однак варто зауважити, що Угорщина приймає українських біженців та погодилась на спільні санкції проти Росії.

Треба звернути увагу, що навіть ті країни, які скептично ставилися до посилення санкційної політики проти Росії, погодилися на спільне рішення ЄС та НАТО. Однак певний егоїзм і особливі взаємини європейських країн із Путіним безумовно впливають на ситуацію. Володимир Фесенко Політолог

Ганебна позиція Ізраїлю

На думку політолога, найголовніша проблема не в Угорщині. Найбільше дивує позиція Ізраїлю, яка виглядає дуже ганебно.

Ізраїль зараз щодо України ставиться саме так, як поводилися деякі західні держави у 1930-х роках, коли починався голокост,

– наголосив Фесенко.

Він пояснив, коли Адольф Гітлер починав знищувати євреїв у Німеччині, західні країни їх не приймали.

Збереження нейтралітету

Також є країни Азії, Латинської Америки, Африки, які намагаються зберігати певний нейтралітет і "конструктивні" відносини з Росією. Це багато арабських країн, наприклад, Індія.

"Вони не підтримують війну проти України. Однак присутній політичний, економічний, бізнесовий егоїзм", – додав Фесенко.