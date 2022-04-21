Есть несколько вариантов, – Арестович объяснил, как мужчинам в Херсоне не попасть в армию России

В Херсонской области россияне будут пытаться политически обеспечить свое пребывание на временно захваченных территориях. Для этого они могут провозгласить псевдореспублику и обеспечить призыв населения.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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По словам Арестовича, если ситуация будет разворачиваться именно таким образом, есть несколько вариантов, что делать украинским мужчинам, которые могут быть отобраны в армию России.

Первый – прятаться и просто не выходить из дома. Другой вариант – покидать территорию, пока не поздно. Если же оккупанты уже призвали, необходимо переходить на украинскую сторону.

Мы найдем пути обеспечения вашего перехода на сторону с оружием в руках, где вас встретят как героев. Не как предателей, ставших на российскую сторону, а как героев, нашедших в себе мужество в тяжелейшей ситуации перейти,

– добавил Арестович.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, в Херсонской области россияне планируют провозгласить так называемую "херсонскую народную республику". Среди местных жителей распространяется информация, что после оглашения результатов "референдума", оккупанты начнут "мобилизовывать" их в ряды вооруженных сил России.

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