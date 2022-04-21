Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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За словами Арестовича, якщо ситуація розгортатиметься саме таким чином, є кілька варіантів, що робити українським чоловікам, яких можуть забрати до армії Росії.

Перший – ховатися й просто не виходити з дому. Інший варіант – покидати територію, поки не пізно. Якщо ж окупанти вже призвали, необхідно переходити на український бік.

Ми знайдемо шляхи забезпечення вашого переходу на наш бік зі зброєю у руках, де вас зустрінуть як героїв. Не як зрадників, які стали на російський бік, а як героїв, які знайшли у собі мужність у дуже важкій ситуації перейти,

– додав Арестович.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, на Херсонщині росіяни планують проголосити так звану "херсонську народну республіку". Серед місцевих мешканців шириться інформація, що після оголошення результатів "референдуму", окупанти почнуть "мобілізовувати" їх до лав збройних сил Росії.

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