Владимир Зеленский объяснил, что между странами НАТО до сих пор продолжаются дискуссии по этому поводу. Стоит отметить, что говорится именно о российских ракетах. которые летят в сторону Польши.

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Решение должно быть коллективным

В то же время президент подчеркнул, что Украина подписала с Польшей соглашение по безопасности.

По словам Зеленского, не все страны-члены НАТО считают, что сбивание российских ракет, которые летят в сторону запада Украины и Польши, будет считаться "красными линиями".

Однако он считает, что решение должно быть коллективным.

В Польше сейчас рассматривают вероятность сбивания российских ракет над территорией Украины. В то же время позиция НАТО в этом вопросе несколько отличается.

Так, политика Североатлантического альянса относительно участия в войне Украины с Россией неизменна. Такая позиция касается и вопроса о том, чтобы Польша сбивала ракеты над территорией Украины. Об этом в интервью телемарафону заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.