Есть погибшие, – Токаев в обращении заявил о первых жертвах протестов – силовиках

Касым-Жомарт Токаев в обращении 5 января заявил о первых жертвах протестов в Казахстане. По словам президента, среди силовиков уже есть погибшие.

Кроме того, Токаев подчеркнул, что есть много пострадавших в результате протестов. Президент подчеркнул, что сейчас возникла угроза жителям Алматы.

Внимание В Казахстане люди нападают на магазины с оружием, – СМИ

В нашем любимом городе происходят массовые нападения на представителей правопорядка. Среди них есть убитые и раненые,

– заявил Токаев.

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