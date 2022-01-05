Есть погибшие, – Токаев в обращении заявил о первых жертвах протестов – силовиках
5 января 2022 , 15:34Читати новину українською
Источник:телеграм Orda.kz
Касым-Жомарт Токаев в обращении 5 января заявил о первых жертвах протестов в Казахстане. По словам президента, среди силовиков уже есть погибшие.
Кроме того, Токаев подчеркнул, что есть много пострадавших в результате протестов. Президент подчеркнул, что сейчас возникла угроза жителям Алматы.
Внимание В Казахстане люди нападают на магазины с оружием, – СМИ
В нашем любимом городе происходят массовые нападения на представителей правопорядка. Среди них есть убитые и раненые,
– заявил Токаев.
Новость дополняется..