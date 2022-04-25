Есть погибший и раненые, значительные разрушения: появились детали обстрела Кременчуга

Накануне 9 вражеских ракет ударили по Кременчугу Полтавской области. Они попали в Кременчугскую ТЭЦ и Кременчугский НПЗ. Один человек погиб, еще 7 – ранены.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Он отметил, что это был самый большой обстрел области с начала войны.

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В Кременчуге – значительные разрушения

Лунин рассказал, что у раненых – травмы различной степени тяжести. В городе значительные разрушения зданий, однако все пожары удалось локализовать. Также из-за обстрела ТЭЦ почти во всех районах города нет горячей воды.

У рашистов – ничего святого. Они будут отвечать за каждую разрушенную жизнь,

– написал Лунин.

Отметим, что взрывы на Полтавщине прогремели в 20:00 на саму Пасху. Сначала сообщили о 5 вражеских ракетах, впоследствии это число выросло до 9. Раньше враг обстреливал Кременчуг 2 апреля.

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