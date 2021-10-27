Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский. Он отметил, что конкурсная комиссия была создана при участии известных международных специалистов, представителей иностранных стран, поэтому сомневаться в объективности конкурсной комиссии нет оснований.

Обратите внимание Вылетело из памяти, – кандидаты в судьи КСУ не смогли ответить на элементарные вопросы

Политические спекуляции вокруг конкурса

"Всегда есть основания и желающие покритиковать те или иные процессы. Но в этом случае конкурс состоялся абсолютно прозрачно, открыто и конкурсная комиссия выделила 7 кандидатов. Дальше слово за президентом", – сказал Вениславский.

Федор Вениславский отметил, что заявления специалистов и экспертов о том, что конкурс нельзя было проводить – абсолютно не соответствуют действующему законодательству.

Потому что необходимые конкурсные процедуры проводят не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока полномочий. Это означает, что их можно провести и за год, и за два – лишь бы уже были готовы кандидаты для назначения, когда возникнет соответствующая необходимость.

В данном случае – это (заявления о проведении конкурса – 24 канал) чистые политические спекуляции, которые не имеют ничего общего с реальностью,

– отметил представитель президента в Конституционном Суде.

Законопроект о конституционной процедуре

Также он рассказал, что законопроект о конституционной процедуре действительно готов к рассмотрению во втором чтении. Однако говорится и о достаточно большом количестве правок, которые имеют характер законодательного спама.

"Думаю, что на следующей пленарной неделе очень велика вероятность, что мы этот закон по меньшей мере начнем рассматривать, а в идеале и примем", – заявил представитель президента в КСУ.

Читайте также Законопроект о КСУ примут в ближайшие недели: Вениславский объяснил, что он изменит

Вениславский уверен, что в ближайшее время закон примут и он действительно приведет в норму деятельность КСУ – сделает практически невозможными такие злоупотребления в суде, которые наблюдали во времена председательства Александра Тупицкого в частности.

Федор Вениславский о конкурсе в КСУ: смотрите видео

Перезагрузка Конституционного Суда: кратко