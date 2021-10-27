Про це в ефірі 24 каналу розповів представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський. Він зауважив, що конкурсна комісія була створена за участю відомих міжнародних фахівців, представників іноземних країн, тому сумніватися в об'єктивності конкурсної комісії нема підстав.

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Політичні спекуляції довкола конкурсу

"Завжди є підстави й охочі покритикувати ті чи інші процеси. Але в цьому випадку конкурс відбувся абсолютно прозоро, відкрито і конкурсна комісія виокремила 7 кандидатів. Далі слово за президентом", – сказав Веніславський.

Федір Веніславський наголосив, що заяви фахівців та експертів про те, що конкурс не можна було проводити – це абсолютно не відповідають чинному законодавству.

Тому що необхідні конкурсні процедури проводять не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення строку повноважень. Це означає, що їх можна провести і за рік, і за два – аби вже були готові кандидати для призначення, коли виникне відповідна необхідність.

У даному випадку – це (заяви щодо проведення конкурсу – 24 канал) чисті політичні спекуляції, які не мають нічого спільного з реальністю,

– зазначив представник президента в Конституційному Суді.

Законопроєкт про конституційну процедуру

Також він розповів, що законопроєкт про конституційну процедуру дійсно готовий до розгляду у другому читанні. Проте мовиться й про достатньо велику кількість правок, які мають характер законодавчого спаму.

"Думаю, що на наступному пленарному тижні дуже велика ймовірність, що ми цей закон щонайменше почнемо розглядати, а в ідеалі й ухвалимо", – заявив представник президента в КСУ.

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Веніславський переконаний, що найближчим часом закон ухвалять й він дійсно унормує діяльність КСУ – зробить практично неможливими такі зловживання в суді, які спостерігали за часів головування Олександра Тупицького зокрема.

Федір Веніславський про конкурс в КСУ: дивіться відео

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