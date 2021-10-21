Недобросовісних кандидатів просуває Офіс Президента, – Шабунін

Про рівень знань кандидатів розповів керівник Центру протидії корупції Юрій Шабунін. Відео зі співбесіди опублікували на фейсбук-сторінці "Автомайдан".

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Шабунін наголосив на тому, що Конституційний Суд – це "кар'єрний Олімп" для будь-якого юриста. В усьому світі у нього потрапляють лише найкращі фахівці. Однак в Україні процедуру відбору у КС "перетворюють у цирк".

Микола Погорецький, якого конкурсна комісія назвала "одним з найвідоміших фахівців", не зміг відповісти на питання. Він 20 секунд мовчав, однак відповіді на питання про те, які рішення Європейського суду з прав людини, на його думку, мали важливе значення для кримінального судочинства в Україні, не знайшов. Після того комісія почала підказувати Погорецькому.

Погорецький: "Ну просто вилетіло з пам'яті прізвище."

Комісія: "Ну, Харченко, наприклад".

Погорецький: "Да, Харченко. Адвокат Харченко, це відомий… Це рішення мало…"

Комісія: "Нечипорук та Йонкало".

Погорецький: "Точно, Нечипорук..."

Комісія: "Дякую".

Шабунін стверджує, що Погорецького в КСУ просуває скандальний Олег Татаров з Офісу Президента.

Наступна претендентка на суддю КСУ не знала значення латинського виразу Dura lex sed lex.

Та цьому на першому курсі в університеті вчать! До речі, та сама комісія не поставила іншій кандидатці від Татарова, Євграфовій, жодного питання про купу її елітної нерухомості та автівок, а також оформлений на матір бізнес в окупованому Криму,

– заявив Шабунін.

Він додав: "Замість вирішити проблему з Конституційним Судом – команда президента робить її значно-значно гіршою".

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Що відомо про перезавантаження КСУ

Повний текст публікації Шабуніна у фейсбуці:

Ви це просто мусите побачити! Господи, як же соромно.

Суддя Конституційного Суду – це вершина юридичної кар'єри. Немає нічого вище. Для юриста – КСУ це кар'єрний Олімп.

В усьому світі в КС потрапляють найкращі юристи нації, а після закінчення терміну – стають старійшинами народу, пишуть книги і виступають в найкращих університетах.

А в нас Офіс Зеленського перетворює конкурс в КСУ на цирк, від якого вчора щелепи відпали навіть у досвідчених послів (які, здавалося б, всякого бачили).

На відео КГБшник Погорецький (якого в КСУ тягне Татаров) не може відповісти на елементарне питання!

І при цьому "конкурсна" комісія пафосно називає його "одним з найвідоміших фахівців".

Наступна претендентка на суддю КСУ не знає значення латинського виразу Dura lex sed lex (Закон суворий, але він закон).

Та цьому на першому курсі в університеті вчать!

До речі, та сама комісія не поставила іншій кандидатці від Татарова (Євграфовій) жодного питання про купу її елітної нерухомості та автівок, а також оформлений на матір бізнес в окупованому Криму.

Клоуни в комісії навіть не запитали про це!

А що такого дивного, що кандидати в судді КСУ – або КГБешники, або мають захмарні статки, або не знають елементарних речей фейспалм? Головне, що вони від Татарова/Єрмака.

Яка ж ганьба…

Безперечно сьогоднішній голова КСУ Тупицький – зашкварена, продажна потвора. Але люди, яких Офіс Зеленського пхає на його місце, нічим не кращі.

Більше того, Тупицькому залишилося менше року, а людей Татаров запхають в КСУ на 9 років!

Тобто замість вирішити проблему з Конституційним Судом – команда президента робить її значно-значно гіршою.

Зеленський вже й президентом не буде, а заведені ним в КСУ потвори будуть загрожувати національній безпеці!

Мені важко уявити, що Зеленський не в курсі цього трешу.