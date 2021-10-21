Недобросовісних кандидатів просуває Офіс Президента, – Шабунін
Про рівень знань кандидатів розповів керівник Центру протидії корупції Юрій Шабунін. Відео зі співбесіди опублікували на фейсбук-сторінці "Автомайдан".
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Шабунін наголосив на тому, що Конституційний Суд – це "кар'єрний Олімп" для будь-якого юриста. В усьому світі у нього потрапляють лише найкращі фахівці. Однак в Україні процедуру відбору у КС "перетворюють у цирк".
Микола Погорецький, якого конкурсна комісія назвала "одним з найвідоміших фахівців", не зміг відповісти на питання. Він 20 секунд мовчав, однак відповіді на питання про те, які рішення Європейського суду з прав людини, на його думку, мали важливе значення для кримінального судочинства в Україні, не знайшов. Після того комісія почала підказувати Погорецькому.
Погорецький: "Ну просто вилетіло з пам'яті прізвище."
Комісія: "Ну, Харченко, наприклад".
Погорецький: "Да, Харченко. Адвокат Харченко, це відомий… Це рішення мало…"
Комісія: "Нечипорук та Йонкало".
Погорецький: "Точно, Нечипорук..."
Комісія: "Дякую".
Шабунін стверджує, що Погорецького в КСУ просуває скандальний Олег Татаров з Офісу Президента.
Наступна претендентка на суддю КСУ не знала значення латинського виразу Dura lex sed lex.
Та цьому на першому курсі в університеті вчать! До речі, та сама комісія не поставила іншій кандидатці від Татарова, Євграфовій, жодного питання про купу її елітної нерухомості та автівок, а також оформлений на матір бізнес в окупованому Криму,
– заявив Шабунін.
Він додав: "Замість вирішити проблему з Конституційним Судом – команда президента робить її значно-значно гіршою".
Кандидати на посаду суддів КСУ не змогли відповісти на питання: ганебне відео
Що відомо про перезавантаження КСУ
- 27 жовтня 2020 року КСУ схвалив скандальне рішення й фактично скасував в Україні антикорупційне законодавство, визнавши статтю про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях неконституційною.
- Через 2 місяці Офіс генпрокурора повідомив про підозру голові КСУ Олександру Тупицькому. Мовиться про підкуп свідка і введення в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка.
- Через це Володимир Зеленський розпочав процес перезавантаження суду. За словами голови ОПУ Андрія Єрмака, повне перезавантаження розпочнеться зі зміни керівника суду.
- 19 жовтня 2021 року президент заявив, що процес гальмується, оскільки Верховна Рада досі не подала своїх кандидатів на посаду суддів.
Повний текст публікації Шабуніна у фейсбуці:
Ви це просто мусите побачити! Господи, як же соромно.
Суддя Конституційного Суду – це вершина юридичної кар'єри. Немає нічого вище. Для юриста – КСУ це кар'єрний Олімп.
В усьому світі в КС потрапляють найкращі юристи нації, а після закінчення терміну – стають старійшинами народу, пишуть книги і виступають в найкращих університетах.
А в нас Офіс Зеленського перетворює конкурс в КСУ на цирк, від якого вчора щелепи відпали навіть у досвідчених послів (які, здавалося б, всякого бачили).
На відео КГБшник Погорецький (якого в КСУ тягне Татаров) не може відповісти на елементарне питання!
І при цьому "конкурсна" комісія пафосно називає його "одним з найвідоміших фахівців".
Наступна претендентка на суддю КСУ не знає значення латинського виразу Dura lex sed lex (Закон суворий, але він закон).
Та цьому на першому курсі в університеті вчать!
До речі, та сама комісія не поставила іншій кандидатці від Татарова (Євграфовій) жодного питання про купу її елітної нерухомості та автівок, а також оформлений на матір бізнес в окупованому Криму.
Клоуни в комісії навіть не запитали про це!
А що такого дивного, що кандидати в судді КСУ – або КГБешники, або мають захмарні статки, або не знають елементарних речей фейспалм? Головне, що вони від Татарова/Єрмака.
Яка ж ганьба…
Безперечно сьогоднішній голова КСУ Тупицький – зашкварена, продажна потвора. Але люди, яких Офіс Зеленського пхає на його місце, нічим не кращі.
Більше того, Тупицькому залишилося менше року, а людей Татаров запхають в КСУ на 9 років!
Тобто замість вирішити проблему з Конституційним Судом – команда президента робить її значно-значно гіршою.
Зеленський вже й президентом не буде, а заведені ним в КСУ потвори будуть загрожувати національній безпеці!
Мені важко уявити, що Зеленський не в курсі цього трешу.