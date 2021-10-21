Недобросовестных кандидатов продвигает Офис Президента, – Шабунин

Об уровне знаний кандидатов рассказал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Видео с собеседования опубликовали на фейсбук-странице "Автомайдан".

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Шабунин отметил, что Конституционный Суд – это "карьерный Олимп" для любого юриста. Во всем мире в него попадают только лучшие специалисты. Однако в Украине процедуру отбора в КС "превращают в цирк".

Николай Погорецкий, которого конкурсная комиссия назвала "одним из самых известных специалистов", затруднился ответить на вопрос. Он 20 секунд молчал, однако ответа на вопрос о том, какие решения Европейского суда по правам человека, по его мнению, имели важное значение для уголовного судопроизводства в Украине, не нашел. После того комиссия начала подсказывать Погорецкому.

Погорецкий: "Ну просто вылетела из памяти фамилия."

Комиссия: "Ну, Харченко, например".

Погорецкий: "Да, Харченко. Адвокат Харченко, это известный... Это решение имело..."

Комиссия: "Нечипорук и Йонкало".

Погорецкий: "Точно, Нечипорук..."

Комиссия: "Спасибо".

Шабунин утверждает, что Погорецкого в КСУ продвигает скандальный Олег Татаров из Офиса Президента.

Следующая претендентка на судью КСУ не знала значения латинского выражения Dura lex sed lex.

Да этому на первом курсе в университете учат! Кстати, та же комиссия не поставила другой кандидатке от Татарова, Евграфовой, ни одного вопроса о куче ее элитной недвижимости и автомобилей, а также оформленном на мать бизнесе в оккупированном Крыму,

– заявил Шабунин.

Он добавил: "Вместо решить проблему с Конституционным Судом – команда президента делает ее гораздо-гораздо хуже".

Кандидаты на должность судей КСУ не смогли ответить на вопрос: позорное видео

Что известно о перезагрузке КСУ

Полный текст публикации Шабунина в фейсбуке:

Вы это просто должны увидеть! Господи, как же стыдно.

Судья Конституционного суда – это вершина юридической карьеры. Нет ничего выше. Для юриста КСУ – это карьерный Олимп.

Во всем мире в КС попадают лучшие юристы нации, а по истечении срока – становятся старейшинами народа, пишут книги и выступают в лучших университетах.

А у нас Офис Зеленского превращает конкурс в КСУ в цирк, от которого вчера челюсти отпали даже у опытных послов (которые, казалось бы, всякое видали).

На видео КГБшник Погорецкий (которого в КСУ тянет Татаров) не может ответить на элементарный вопрос!

И при этом "конкурсная" комиссия пафосно называет его "одним из самых известных специалистов".

Следующая претендентка на судью КСУ не знает значения латинского выражения Dura lex sed lex (Закон суров, но он закон).

Да этому на первом курсе в университете учат!

Кстати, та же комиссия не поставила другой кандидатке от Татарова (Евграфовой) ни одного вопроса о куче ее элитной недвижимости и автомобилей, а также оформленном на мать бизнесе в оккупированном Крыму.

Клоуны в комиссии даже не спросили об этом!

А что такого удивительного, что кандидаты в судьи КСУ – либо КГБешники, либо имеют заоблачные доходы, либо не знают элементарных вещей фейспалм? Главное, что они от Татарова/Ермака.

Какой же позор…

Бесспорно сегодняшний глава КСУ Тупицкий – зашкваренная, продажная тварь. Но люди, которых Офис Зеленского пихает на его место, ничем не лучше.

Более того, Тупицкому осталось меньше года, а людей Татарова запихнут в КСУ на 9 лет!

То есть, вместо решить проблему с Конституционным Судом – команда президента делает ее гораздо-гораздо хуже.

Зеленский уже и президентом не будет, а заведенные им в КСУ уродины будут угрожать национальной безопасности!

Мне трудно представить, что Зеленский не в курсе этого трэша.