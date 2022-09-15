Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он также отметил, что у них "журналистика" нацелена именно на сочинение фейков, но нам нужно понимать, всё что изготовлено на российском телевидении, ориентировано исключительно на их биомассу.

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По словам Смирнова, они прекрасно понимают, что во все эти сказки не верит Запад и не поверит ни здравомыслящий человек.

"Не стоит придавать этим мифам и российским легендам большое значение. Я вижу положительные тенденции, они заключаются в том, что из-за неудач на Харьковском направлении – в россии все больше граждан начинают доверять каналам в Telegram", – говорит советник министра внутренних дел.

В этом и плюс, ведь это источник информации, с которым еще есть возможность работать и у нас. Ведь это пока единственная соцсеть, которая не заблокирована,

– резюмирует Ростислав Смирнов.

Детальнее о российском "зомбиленде": смотрите видео

Во время войны против Украины у роспропагандистов новое обострение бреда

Вооруженные Силы Украины менее чем через неделю сумели деоккупировать почти всю Харьковскую область. Впрочем, россия заявляет, что "никто и никуда не отступает". Очевидно, что страна-агрессор не может так низко пасти в глазах своих граждан и всего мира.

Поэтому придумали абсурдные заявления, скорее похожие на бред сумасшедшего, в частности, как и все российское. Так, глава чечни рамзан кадыров заявил, что отступление российских войск в Харьковской области – это "вброс и западные провокации". По его словам, российские оккупанты "никуда не отступают".