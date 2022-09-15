Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що у них "журналістика" націлена саме на вигадування фейків, але нам потрібно розуміти, що будь-що, виготовлене на російському телебаченні, орієнтоване виключно на їх біомасу.

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За словами Смірнова, вони чудово розуміють, що у всі ці казки не вірить Захід і не повірить жодна тверезомисляча людина.

"Не варто надавати цим міфам та легендам російським великого значення. Я бачу позитивні тенденції, вони полягають у тому, що через невдачі на Харківському напрямку – у росії все більше громадян починають довіряти каналам у Telegram", – каже радник міністра внутрішніх справ.

У цьому і плюс, адже це те джерело інформації, з яким ще є змога працювати і у нас. Адже це поки єдина соцмережа, яка не заблокована,

– резюмує Ростислав Смірнов.

Детальніше про російський "зомбіленд": дивіться відео

Під час війни проти України в роспропагандистів нове загострення маячні

Збройні Сили України менш ніж за тиждень зуміли деокупувати майже всю Харківську область. Втім, росія заявляє, що "ніхто і нікуди не відступає". Очевидно, країна-агресорка не може так низько пасти в очах своїх громадян та усього світу.

Тому придумали абсурдні заяви, які швидше схожі на маячню божевільного, зокрема, як і все російське. Так, глава чечні рамзан кадиров заявив, що відступ російських військ у Харківській області – це "вкид і західні провокації". За його словами, російські окупанти "нікуди не відступають".