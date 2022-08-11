Есть попадание во двор жилого дома в центре Харькова, – мэр о ночной атаке оккупантов

11 августа 2022 , 05:05
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Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях атаки на Харьков. российские оккупанты попали во двор жилого дома.

Соответствующую информацию сообщил Игорь Терехов ориентировочно в 5 утра 11 августа. Ранее СМИ также написали, что после 4 ночи враг снова запустил ракеты в Харьков. 

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россияне ударили по центру Харькова

В 4:28 (речь об 11 августа – 24 канал) очередной ночной обстрел Харькова. Всего четыре "прилета", один за другим,
– написал Терехов.  

Также мэр Харькова добавил, что:

  • уже есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе;
  • о пострадавших пока не сообщается.

Ранее писали, что ориентировочно в 04.19 11 августа в Харькове и области объявили о воздушной тревоге. После этого ориентировочно в 04:23 в городе раздались взрывы.

Кратко об обстрелах украинских городов

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Автор: Діана Квасневська