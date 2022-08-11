Есть попадание во двор жилого дома в центре Харькова, – мэр о ночной атаке оккупантов
11 августа 2022 , 05:05Читати новину українською
Источник:Игорь Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях атаки на Харьков. российские оккупанты попали во двор жилого дома.
Соответствующую информацию сообщил Игорь Терехов ориентировочно в 5 утра 11 августа. Ранее СМИ также написали, что после 4 ночи враг снова запустил ракеты в Харьков.
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россияне ударили по центру Харькова
В 4:28 (речь об 11 августа – 24 канал) очередной ночной обстрел Харькова. Всего четыре "прилета", один за другим,
– написал Терехов.
Также мэр Харькова добавил, что:
- уже есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе;
- о пострадавших пока не сообщается.
Ранее писали, что ориентировочно в 04.19 11 августа в Харькове и области объявили о воздушной тревоге. После этого ориентировочно в 04:23 в городе раздались взрывы.
Кратко об обстрелах украинских городов
- 10 августа оперативное командование "Юг" сообщило, что украинцам нужно эвакуироваться из опасных районов. Объяснили это тем, что враг будет бешенее.
- В ночь на 10 августа минус 2 российские ракеты. Ведь на Запорожье во время тревог сработало ПВО.
- Вечером 9 августа оккупанты обстреляли Никопольский район из реактивной системы залпового огня.
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