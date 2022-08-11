Есть попадание во двор жилого дома в центре Харькова, – мэр о ночной атаке оккупантов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях атаки на Харьков. российские оккупанты попали во двор жилого дома.

Соответствующую информацию сообщил Игорь Терехов ориентировочно в 5 утра 11 августа. Ранее СМИ также написали, что после 4 ночи враг снова запустил ракеты в Харьков.

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россияне ударили по центру Харькова

В 4:28 (речь об 11 августа – 24 канал) очередной ночной обстрел Харькова. Всего четыре "прилета", один за другим,

– написал Терехов.

Также мэр Харькова добавил, что:

уже есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе;

о пострадавших пока не сообщается.

Ранее писали, что ориентировочно в 04.19 11 августа в Харькове и области объявили о воздушной тревоге. После этого ориентировочно в 04:23 в городе раздались взрывы.

Кратко об обстрелах украинских городов

10 августа оперативное командование "Юг" сообщило, что украинцам нужно эвакуироваться из опасных районов. Объяснили это тем, что враг будет бешенее.

В ночь на 10 августа минус 2 российские ракеты. Ведь на Запорожье во время тревог сработало ПВО.

Вечером 9 августа оккупанты обстреляли Никопольский район из реактивной системы залпового огня.

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