"Есть работа уже даже в Херсоне": в Workua сказали, в каких регионах сейчас больше всего вакансий
Лидером в Украине по количеству вакансий Киевская область – так было и в довоенный период. Мы наблюдали момент, когда Киев в начале войны был в крайне сложном положении, и тогда количество вакансий уменьшилось и это понятно.
Об этом 24 канала рассказал СЕО Work.ua Артур Михно. Он также отметил, что все позиции возобновились и с 50 тысяч вакансий – 12 600 в Киеве и в Киевской области.
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Далее Артур Михно говорит, что по количеству вакансий идет Львов, это не удивительно, ведь туда переместили очень много компаний и предприятий. Если говорить о соотношении, то именно во Львове показатели вакансий в возвращении выросли вдвое.
На третьем месте Днепр – с одной стороны прифронтовый город, а с другой – город, который даже с началом вторжения не терял свои позиции на рынке труда,
– отмечает специалист.
Понемногу восстанавливается Харьков и Одесса, правда, Харьков очень пострадал. Относительно Запорожья и Херсона в Запорожье значительно снизилось количество вакансий.
В Херсоне уже предлагают работу
"А в Херсоне во время оккупации были доступны 1-2 вакансии, за неделю после увольнения – количество вакансий уже увеличилось до 76", – резюмирует Михно.Напомним, что 20 ноября в Херсоне возобновил работу супермаркет АТБ. Вскоре в городе заработают еще 2 магазина сети.
Почему не стоит пока возвращаться в Херсон
Возвращаться в деоккупированные населенные пункты Херсонщины пока опасно из-за ряда факторов.
- В Херсонской области еще продолжается разминирование.
- Россияне продолжают обстреливать деоккупированные территории, в частности, Херсон. По словам Соболевского, оккупанты стреляют по жилым домам и гуманитарным объектам. Он добавил, что обстрелы будут продолжаться, пока ВСУ полностью не освободят всю территорию Херсонщины.
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Кратко о том, как Херсон живет после оккупации
- После деоккупации правого берега Херсона стали известны очередные факты зверств россиян над украинцами. В Херсонской области находят застенки, места незаконного содержания людей и т.д.
- На Юге началась добровольная эвакуация людей из освобожденных от оккупантов районов. Государство берет на себя все расходы по дороге и проживанию.
- В Херсонской области российские захватчики расстреляли очередь , в которой стояли мирные жители. Трагедия произошла в поселке городского типа Белозерка 19 ноября. Оккупанты обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба.