"Есть работа уже даже в Херсоне": в Workua сказали, в каких регионах сейчас больше всего вакансий

Лидером в Украине по количеству вакансий Киевская область – так было и в довоенный период. Мы наблюдали момент, когда Киев в начале войны был в крайне сложном положении, и тогда количество вакансий уменьшилось и это понятно.

Об этом 24 канала рассказал СЕО Work.ua Артур Михно. Он также отметил, что все позиции возобновились и с 50 тысяч вакансий – 12 600 в Киеве и в Киевской области.

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Далее Артур Михно говорит, что по количеству вакансий идет Львов, это не удивительно, ведь туда переместили очень много компаний и предприятий. Если говорить о соотношении, то именно во Львове показатели вакансий в возвращении выросли вдвое.

На третьем месте Днепр – с одной стороны прифронтовый город, а с другой – город, который даже с началом вторжения не терял свои позиции на рынке труда,

– отмечает специалист.

Понемногу восстанавливается Харьков и Одесса, правда, Харьков очень пострадал. Относительно Запорожья и Херсона в Запорожье значительно снизилось количество вакансий.

В Херсоне уже предлагают работу

"А в Херсоне во время оккупации были доступны 1-2 вакансии, за неделю после увольнения – количество вакансий уже увеличилось до 76", – резюмирует Михно.

Напомним, что 20 ноября в Херсоне возобновил работу супермаркет АТБ. Вскоре в городе заработают еще 2 магазина сети.

Почему не стоит пока возвращаться в Херсон

Возвращаться в деоккупированные населенные пункты Херсонщины пока опасно из-за ряда факторов.

В Херсонской области еще продолжается разминирование. Россияне продолжают обстреливать деоккупированные территории, в частности, Херсон. По словам Соболевского, оккупанты стреляют по жилым домам и гуманитарным объектам. Он добавил, что обстрелы будут продолжаться, пока ВСУ полностью не освободят всю территорию Херсонщины.

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