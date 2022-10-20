Есть серьезные разрушения: оккупанты ночью попали по энергетическому объекту на Криворожье

Ночью 20 октября россияне ударили по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Пострадавших нет, но есть разрушения.

Речь идет об объекте в Криворожском районе. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. В других районах области ночью было спокойно.

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Разрушения – серьезные

По словам чиновника, есть серьезные разрушения. На месте работают все службы. Впрочем, предварительно известно, что люди не пострадали.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул также подтвердил, что враг нанес удар по промышленному предприятию и энергообъекту в черте города.

Отдельно он напомнил, что по всей стране, в том числе и в Кривом Роге возможны веерные отключения электроснабжения. Поэтому попросил максимально экономить электроэнергию.

Предыдущие удары по Днепропетровской области

Ночью 19 октября оккупанты накрыли огнем 2 района: Криворожский и Никопольский. Ракеты также попали по энергетической инфраструктуре. Поэтому без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах и один из районов Кривого Рога. Были обесточены помповые станции местных водоканалов, что повлекло перебои с водой.

Никопольский район оккупанты обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. К счастью, пострадавших не было.

17 октября оккупанты запустили в сторону Кривого Рога 3 ракеты, которые сбили силы ПВО. Однако ночью 18 октября 2 ракеты врага долетели. Вилкул сообщал о попаданиях и серьезных разрушениях.

Кстати, в направлении Кривого Рога тогда зафиксировали пуски ракет Х-101. Однако они попали в Днепр, а не в Кривой рог. Вследствие этого тоже были серьезные повреждения.

Резниченко отмечал, что без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Была обесточена одна из помповых станций "Днепрводоканала". На левом берегу Днепра фиксировали перебои с водой.

Кроме того, 17 октября россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Возник пожар, который впоследствии ликвидировали.

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