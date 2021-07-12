Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Он подчеркнул, что против "Северного потока-2" в немецком правительстве выступает партия "Зеленые", но поскольку доминирует Христианско-демократический союз, ей придется уступить.

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"Есть шанс, что "Северный поток-2" не пойдет в эксплуатацию и на него наложат мораторий. Потому что в ЕС и США есть много политсил, которые настроены решительно против него", – отметил Умланд.

Политика Германии в отношении Украины

Он отметил, что в последующие месяцы газопровод в обход Украины могут достроить, но не запустить. Новый канцлер, который придет после Меркель, продолжит эту политику. В то же время Германия продолжит поддерживать украинское изложение минских соглашений и подход в нормандском формате.

Вопрос лишь в том, когда Россия изменит свою позицию. Паспортизацию также критикует немецкое правительство, это нарушение минских договоренностей и международного права вообще,

– отметил Умланд.

Умланд о "Северном потоке-2": смотрите видео

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