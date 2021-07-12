Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. Він підкреслив, що проти "Північного потоку-2" у німецькому уряді виступає партія "Зелені", але оскільки домінує Християнсько-демократичний союз, їй доведеться поступитися.

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"Є шанс, що "Північний потік-2" не піде в експлуатацію й на нього накладуть мораторій. Бо в ЄС і США є багато політсил, які налаштовані рішуче проти нього", – зазначив Умланд.

Політика Німеччини щодо України

Він зауважив, що у наступні місяці газопровід в обхід України можуть добудувати, але не запустити. Новий канцлер, який прийде після Меркель, продовжить цю політику. Водночас Німеччина продовжить підтримувати український виклад мінських угод та підхід у нормандському форматі.

Питання лише в тому, коли Росія змінить свою позицію. Паспортизацію також критикує німецький уряд, це порушення мінських домовленостей і міжнародного права взагалі,

– наголосив Умланд.

Умланд про "Північний потік-2": дивіться відео

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