Про це розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. Зеленський обговорить із Меркель нормандський формат, припинення російсько-української війни, будівництво "Північного потоку-2" та двостороннє економічне співробітництво.

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Неофіційна функція цього візиту – щоб Меркель представила Зеленському ймовірного майбутнього канцлера Німеччини Арміна Лашета,

– зауважив Умланд.

Новий канцлер Німеччини

Лашет є головою Християнсько-демократичного союзу в Німеччині, куди входить також Меркель. Саме Лашету прогнозують перемогу на виборах до Бундестагу, тому його зустріч із Зеленським дуже важлива.

"Позиції української та німецької сторін зрозумілі. У деяких аспектах є діаметрально протилежні позиції, у деяких – схожі", – підкреслив Умланд.

Зверніть увагу! Армін Лашет очолює консервативну партію Німеччини – Християнсько-демократичний союз. Якщо партія переможе на виборах 26 вересня 2021 року, її лідер стане канцлером ФРН і головною особою в Євросоюзі. Лашет відомий як проросійський політик. Із 2017 року він був прем'єром Північного Рейну – Вестфалії.

Експерт зазначив, що просування по жодному з важливих для України питань після зустрічі Зеленського та Меркель може не бути. Зокрема, тому що Християнсько-демократичний союз підтримує запуск "Північного потоку-2". Водночас Німеччина продовжить підтримувати Україну в питанні припинення війни на Донбасі.

Андреас Умланд про візит Зеленського в Берлін: дивіться відео

Візит Зеленського в Німеччину: коротко