Про це розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. Зеленський обговорить із Меркель нормандський формат, припинення російсько-української війни, будівництво "Північного потоку-2" та двостороннє економічне співробітництво.
Актуально Не економічне питання, – Зеленський не планує говорити про компенсації за "Північний потік-2"
Неофіційна функція цього візиту – щоб Меркель представила Зеленському ймовірного майбутнього канцлера Німеччини Арміна Лашета,
– зауважив Умланд.
Новий канцлер Німеччини
Лашет є головою Християнсько-демократичного союзу в Німеччині, куди входить також Меркель. Саме Лашету прогнозують перемогу на виборах до Бундестагу, тому його зустріч із Зеленським дуже важлива.
"Позиції української та німецької сторін зрозумілі. У деяких аспектах є діаметрально протилежні позиції, у деяких – схожі", – підкреслив Умланд.
Експерт зазначив, що просування по жодному з важливих для України питань після зустрічі Зеленського та Меркель може не бути. Зокрема, тому що Християнсько-демократичний союз підтримує запуск "Північного потоку-2". Водночас Німеччина продовжить підтримувати Україну в питанні припинення війни на Донбасі.
Андреас Умланд про візит Зеленського в Берлін: дивіться відео
Візит Зеленського в Німеччину: коротко
- Одразу після прибуття в Берлін, Зеленський зустрівся з Лашетом. Обговорили важливі для України питання.
- Стало відомо, з ким зустрінеться Зеленський у Німеччині.