Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Зеленский обсудит с Меркель нормандский формат, прекращение российско-украинской войны, строительство "Северного потока-2" и двустороннее экономическое сотрудничество.

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Неофициальная функция этого визита – чтобы Меркель представила Зеленскому вероятного будущего канцлера Германии Армина Лашета,

– отметил Умланд.

Новый канцлер Германии

Лашет является председателем Христианско-демократического союза в Германии, куда входит также Меркель. Именно Лашету прогнозируют победу на выборах в Бундестаг, поэтому его встреча с Зеленским очень важна.

"Позиции украинской и немецкой сторон понятны. В некоторых аспектах есть диаметрально противоположные позиции, в некоторых – схожие", – подчеркнул Умланд.

Обратите внимание! Армин Лашет возглавляет консервативную партию Германии – Христианско-демократический союз. Если партия победит на выборах 26 сентября 2021 года, ее лидер станет канцлером ФРГ и главным лицом в Евросоюзе. Лашет известен как пророссийский политик. С 2017 года он был премьером Северного Рейна – Вестфалии.

Эксперт отметил, что продвижения по какому-либо из важных для Украины вопросов после встречи Зеленского и Меркель может не быть. В частности, потому что Христианско-демократический союз поддерживает запуск "Северного потока-2". В то же время Германия продолжит поддерживать Украину в вопросе прекращения войны на Донбассе.

Андреас Умланд о визите Зеленского в Берлин: смотрите видео

Визит Зеленского в Германию: коротко