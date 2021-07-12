Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Зеленский обсудит с Меркель нормандский формат, прекращение российско-украинской войны, строительство "Северного потока-2" и двустороннее экономическое сотрудничество.
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Неофициальная функция этого визита – чтобы Меркель представила Зеленскому вероятного будущего канцлера Германии Армина Лашета,
– отметил Умланд.
Новый канцлер Германии
Лашет является председателем Христианско-демократического союза в Германии, куда входит также Меркель. Именно Лашету прогнозируют победу на выборах в Бундестаг, поэтому его встреча с Зеленским очень важна.
"Позиции украинской и немецкой сторон понятны. В некоторых аспектах есть диаметрально противоположные позиции, в некоторых – схожие", – подчеркнул Умланд.
Эксперт отметил, что продвижения по какому-либо из важных для Украины вопросов после встречи Зеленского и Меркель может не быть. В частности, потому что Христианско-демократический союз поддерживает запуск "Северного потока-2". В то же время Германия продолжит поддерживать Украину в вопросе прекращения войны на Донбассе.
Андреас Умланд о визите Зеленского в Берлин: смотрите видео
Визит Зеленского в Германию: коротко
- Сразу по прибытии в Берлин Зеленский встретился с Лашетом. Обсудили важные для Украины вопросы.
- Стало известно, с кем встретится Зеленский в Германии.