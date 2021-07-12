Розташування військових частин нової дивізії може вказувати на плани агресії проти Литви, а також плани створення коридору між Калінінградською областю та Білоруссю через Сувальський перешийок.

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Укомплектування 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Калінінградській області планують закінчити вже восени 2021 року.

Що відомо про нові російські дивізії

За даними OSINT-експертів міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, в складі дивізії будуть 3 мотострілецькі полки, танковий полк і 4 батальйони:

розвідувальний;

автомобільний;

інженерно-саперний;

батальйон зв'язку.

Важливі 2 вузлових населених пункти формування нового з’єднання російської армії – це міста Гусєв (до 1946 – Гумбіннен) і Совєтськ (до 1946 року – Тільзит). У місті Гусєв розміщені основні ударні сили 18-ї дивізії: 2 гвардійські механізовані полки і 1 танковий.

Відстань до кордону з Литвою становить 36 кілометрів, а до кордону з Польщею – 26 кілометрів. Місто також має вузлову залізничну станцію, через яку здійснюється пряме залізничне сполучення з російськими містами: Москвою, Санкт-Петербургом, Челябінськом, а також з білоруським Гомелем.



Експерти InformNapalm розповіли про нову дивізію Росії / Фото InformNapalm

У місті Совєтськ, безпосередньо біля кордону з Литвою, розміщені ще 1 гвардійський механізований полк і окремий розвідувальний батальйон 18-ї мотострілецької дивізії. Росія продовжує активно проводити розвідку місцевості в прикордонних районах.

Росія активно розвідує місцевість

10 червня підрозділи розвідувального батальйону в районі міста Гусєв відпрацювали ведення відеозйомки вогневих позицій і об'єктів умовного противника із застосуванням безпілотників в складних гідрометеорологічних умовах. Було задіяно 5 комплексів БПЛА.

За даними InformNapalm, військовослужбовці Росії відпрацювали оперативне отримання інформації про місцезнаходження військ і будівель умовного противника та передача даних на командні пункти.

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Крім того, відпрацювали також екстрену посадку безпілотника на непідготовлені майданчики в болотистих масивах. З 1 червня 2021 з новосформованою мотострілецькою дивізією почався інтенсивний період злагодження та підготовки на полігонах Калінінградської області.

Підрозділи матеріально-технічного забезпечення в польових умовах відпрацьовують дозаправку БМП-2, бронетранспортерів, самохідних артилерійських установок "Мста-С", танків та автомобілів забезпечення.

Методи маскування російських військових

Російські військові тренуються знищувати запаси матеріальних засобів і їх оперативного поповнення. Росія продовжує відточувати різні способи військового віроломства і гібридної агресії.

Зверніть увагу! У лютому 2021 року волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm звертали увагу на нестандартне маскування паливозаправників збройних сил Росії під зерновози.

Водночас країна поки не готова піти на пряме військове протистояння з НАТО і здійснити захоплення територій країн Балтії.

Нові ризики для НАТО

Росія продовжує агресивне накопичення сил і комплектування новостворених військових формувань в регіоні. У перспективі це може створити суттєві проблеми для Альянсу. Основним напрямком військової загрози з боку Росії є гібридна агресія проти України, яка триває вже понад 7 років.



Росія продовжує агресивне накопичення сил / Карта InformNapalm

Завершення будівництва і запуск "Північного потоку-2" може стати тригером до розширення фронту російської агресії далі на Захід. Також можливе політичне поглинання і військова окупація Білорусі.

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У разі успішної реалізації це відкриє нові можливості для Росії до здійснення подальших авантюр створення сухопутного коридору в Калінінградську область.