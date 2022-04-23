Есть сильный международный фронт, – Шмыгаль встретился с украинской общиной в США
23 апреля 2022 , 19:43Читати новину українською
Источник:Денис Шмыгаль в телеграме
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в США. Глава Кабмина встречался с американскими чиновниками и не только.
Посетил Шмыгаль и общину украинцев в США. Об этом поделился в своих соцсетях.
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Украинцы во всем мире работают на нашу победу. Пообщался с украинским сообществом в Соединенных Штатах. Убедился: у нас сильный международный фронт,
– подчеркнул Шмыгаль.
На встрече развернули украинский флаг. Также некоторые надели вышиванки. Пришел и митрополит УГКЦ Борис Гудзяк.
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