Есть сильный международный фронт, – Шмыгаль встретился с украинской общиной в США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в США. Глава Кабмина встречался с американскими чиновниками и не только.

Посетил Шмыгаль и общину украинцев в США. Об этом поделился в своих соцсетях.

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Украинцы во всем мире работают на нашу победу. Пообщался с украинским сообществом в Соединенных Штатах. Убедился: у нас сильный международный фронт,

– подчеркнул Шмыгаль.

На встрече развернули украинский флаг. Также некоторые надели вышиванки. Пришел и митрополит УГКЦ Борис Гудзяк.

Встреча Шмыгаля с министром обороны США: смотрите видео