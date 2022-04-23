Навідав Шмигаль і громаду українців у США. Про це поділився у своїх соцмережах.

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Українці по всьому світу працюють на нашу перемогу. Поспілкувався з українською громадою в Сполучених Штатах. Переконався: маємо сильний міжнародний фронт,

– підкреслив Шмигаль.

На зустрічі розгорнули український прапор. Також дехто одягнув вишиванки. Завітав і митрополит УГКЦ Борис Гудзяк.

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