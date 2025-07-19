Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, депутат Киевсовета Александр Погребский, отметив, что действенный перехват дронов заключается в двух компонентах. Говорится об эффективном обнаружении и непосредственной работе экипажей БпЛА-перехватчиков.

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"Без эффективного обнаружения шансы, что экипаж дрона-перехватчика найдет в небе вражеский дрон и собьет его, очень маленькие", – сказал он.

Как противодействовать вражеским беспилотникам?

Александр Погребский подчеркнул, что станции РЛС очень важны. Это также касается системы работы для противодействия дронам, однако ее еще надо совершенствовать.

Нам стоит строить историю с зенитным сбивания с помощью дронов-перехватчиков. "Шахеды" должны обезвреживать на линии боевого соприкосновения, ведь очень много маршрутов и коридоров проходят именно там. Это первый эшелон, где их надо сбивать,

– отметил он.

Погребский добавил, что во втором и третьем эшелонах, перед тыловыми городами, должны работать зенитные экипажи, в частности со стрелковым и пулеметным вооружением.

К сожалению, они ограничены в дальности действий, поэтому им приходится работать неподалеку от объектов критической инфраструктуры.

Чтобы разбить группы российских дронов надо делать акцент на подразделения механизированных бригад, ведь в каждом есть службы ПВО. Их надо обеспечить ресурсами и необходимым оборудованием, которое позволило бы безопасно, без излучения, выявлять воздушные цели, в том числе и на линии боевого соприкосновения,

– сказал офицер ВСУ.

Важно, чтобы в Украине было достаточно экипажей обнаружения и перехвата вражеских дронов, чтобы украинские военные имели возможность эффективно противодействовать, учитывая то количество беспилотников, которую запускает противник.

Отметим, Милтек-проект ODIN представил дрон-перехватчик Win_Hit, способен эффективно уничтожать вражеские беспилотники, в частности Shahed-136 и "Гербера". Новый БПЛА развивает скорость до 300 километров в час, работает на высотах до 5 километров и уже проходит боевые испытания в пределах сил ПВО и ВСУ. Первая партия из 100 таких дронов вскоре будет передана в проверенные военные подразделения.